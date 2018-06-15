ВНО-2018: обнародованы результаты по семи предметам

Фото: LIGA.net

commenthover

В случае возникновения сомнений в правильности установки результата участник ВНО может подать апелляционное заявление

Реклама

Реклама

Результаты внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе, математике, биологии, а также испанскому, немецкому, французскому и английскому языков размещены на информационных страницах участников. Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.



"Таблицы перевода тестовых баллов в рейтинговую оценку (по шкале 100-200 баллов) и таблицы соответствия тестовых баллов оценкам уровней учебных достижений (по шкале 1-12 баллов) опубликована на сайте Украинского центра оценивания качества образования в разделе «Предметы ВНО", - отмечается в сообщении.

В случае возникновения сомнений в правильности установки результата участник внешнего независимого оценивания может подать апелляционное заявление в письменной форме в Украинский центр оценивания качества образования.

Апелляционные заявления по результатам ВНО можно подавать в течение пяти календарных дней со дня официального объявления результатов внешнего независимого оценивания по определенному учебному предмету, учитывая день объявления (результаты по математике, украинскому языку и литературе, иностранным языкам и биологии объявлены 15 июня).

Участники тестирования смогут ознакомиться с скан-копиями своих бланков ответов. Они будут загружены на страницы участников до 16 июня.

24 мая 2018 года проходило внешнее независимое тестирование по украинскому языку и литературе.