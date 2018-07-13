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13.07.2018, 17:55

Во Львове массово отравились посетители кафе

Во Львове массово отравились посетители кафе - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Девять человек госпитализировали с кишечной инфекцией - все они ели в одном и том же кафе

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Сегодня во Львове девять человек госпитализировали с острой кишечной инфекцией и пищевой токсикоинфекцией. Об этом сообщает Львовский областной лабораторный центр Минздрава Украины. 

Все пострадавшие до поступления в больницу ели в кафе "Tomash Kebab" на улице Кулиша, 10. 

У всех пациентов состояние средней тяжести - температура до 40 градусов, тошнота, слабость.

Лабораторный центр начал эпидемиологическое расследование вспышки.

11 июля в Яремче отравились 11 детей, которые отдыхали в гостинице "Водопад". У всех больных предварительный диагноз - острый гастроэнтероколит.

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Теги: отравление, Львов, кафе
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