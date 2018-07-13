Во Львове массово отравились посетители кафе

Сегодня во Львове девять человек госпитализировали с острой кишечной инфекцией и пищевой токсикоинфекцией. Об этом сообщает Львовский областной лабораторный центр Минздрава Украины.
Все пострадавшие до поступления в больницу ели в кафе "Tomash Kebab" на улице Кулиша, 10.
У всех пациентов состояние средней тяжести - температура до 40 градусов, тошнота, слабость.
Лабораторный центр начал эпидемиологическое расследование вспышки.
11 июля в Яремче отравились 11 детей, которые отдыхали в гостинице "Водопад". У всех больных предварительный диагноз - острый гастроэнтероколит.