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27.06.2018, 13:55

Во Львове под асфальтом обнаружили еврейские надгробные плиты

Во Львове под асфальтом обнаружили еврейские надгробные плиты - Фото
Фото: Хэсэд-Арье

Во время Второй мировой войны немцы укладывали дорогу плитами, снятыми с могил на еврейском кладбище

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Во Львове во время ремонта дороги на улице Анны Барвинок обнаружили еврейские надгробные плиты - мацевы. Об этом сообщает Zaxid.net.

После начала работ еврейская организация "Хэсэд Арье" обратилась в райадминистрацию и попросила временно остановить ремонт.

Надгробными плитами с еврейского кладбища во время Второй мировой войны немцы укладывали дорогу. Мацевами вымощена вся улица - всего их около ста. Волонтеры достали около 15 плит.

На надгробиях указаны довоенные даты смерти. Часть мацев осталась невредима, а некоторые распались на части. 

Все мацевы вернут на еврейское кладбище.

Это не единственная улица во Львове, которую вымостили надгробными плитами - есть информация о мацевах на территории музея "Тюрьма на Лонцкого" и под гаражами областного учебно-курсового комбината. 

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Теги: еврейское кладбище, Львов, дорога, мацевы
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