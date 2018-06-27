Во Львове под асфальтом обнаружили еврейские надгробные плиты

Во Львове во время ремонта дороги на улице Анны Барвинок обнаружили еврейские надгробные плиты - мацевы. Об этом сообщает Zaxid.net.
После начала работ еврейская организация "Хэсэд Арье" обратилась в райадминистрацию и попросила временно остановить ремонт.
Надгробными плитами с еврейского кладбища во время Второй мировой войны немцы укладывали дорогу. Мацевами вымощена вся улица - всего их около ста. Волонтеры достали около 15 плит.
На надгробиях указаны довоенные даты смерти. Часть мацев осталась невредима, а некоторые распались на части.
Все мацевы вернут на еврейское кладбище.
Это не единственная улица во Львове, которую вымостили надгробными плитами - есть информация о мацевах на территории музея "Тюрьма на Лонцкого" и под гаражами областного учебно-курсового комбината.