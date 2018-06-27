Во Львове под асфальтом обнаружили еврейские надгробные плиты

Фото: Хэсэд-Арье

commenthover

Во время Второй мировой войны немцы укладывали дорогу плитами, снятыми с могил на еврейском кладбище

Реклама

Реклама

Во Львове во время ремонта дороги на улице Анны Барвинок обнаружили еврейские надгробные плиты - мацевы. Об этом сообщает Zaxid.net.

После начала работ еврейская организация "Хэсэд Арье" обратилась в райадминистрацию и попросила временно остановить ремонт.

Надгробными плитами с еврейского кладбища во время Второй мировой войны немцы укладывали дорогу. Мацевами вымощена вся улица - всего их около ста. Волонтеры достали около 15 плит.

На надгробиях указаны довоенные даты смерти. Часть мацев осталась невредима, а некоторые распались на части.

Все мацевы вернут на еврейское кладбище.

Это не единственная улица во Львове, которую вымостили надгробными плитами - есть информация о мацевах на территории музея "Тюрьма на Лонцкого" и под гаражами областного учебно-курсового комбината.