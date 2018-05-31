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31.05.2018, 08:34

Вспышка кори продолжается: за неделю заболели более 1300 человек

Вспышка кори продолжается: за неделю заболели более 1300 человек - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

По данным Минздрава, с начала 2018 года года корью заболели 18 тысяч 144 человек

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По оперативным данным центра общественного здоровья Минздрава, на минувшей неделе корью заболели 1334 человека - 522 взрослых и 812 детей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Остановить вспышку может только усиленная иммунизация. Министерство здравоохранения подчеркивает необходимость проведения прививки всем, кто не получил вовремя две дозы вакцины КПК, и призывает органы местного самоуправления усилить меры по вакцинации", - отметили в пресс-службе.

Минздрав рекомендует проводить вакцинацию во временных офисах прививок в организованных детских коллективах - детских садах и школах, чтобы остановить распространение заболевания.

Дети, которые не получили профилактическую прививку, находятся в зоне риска.

С начала года корью заболели 18 тысяч 144 человек – 7 тысяч 378 взрослых и 10 тысяч 766 детей.

За этот период от осложнений кори умерли девять человек: шесть детей и трое взрослых.

Больше всего людей заболели корью во Львовской (всего 2399 человек: 759 взрослых и 1640 детей), Закарпатской (всего 2377 человек: 447 взрослых и 1930 детей), Ивано-Франковской (всего 2280 человек: 670 взрослых и 1610 детей), Одесской (всего 1720 человек: 847 взрослых и 873 ребенка), Киеве (всего 1250 человек: 778 взрослых и 472 ребенка) и Черновицкой (всего 1137 человек: 373 взрослых и 764 ребенка) областях.

17 мая 2018 года в Закарпатье в селе Черная Тиса была зарегистрирована вспышка кори, заболели 56 учеников общеобразовательной школ.

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Теги: вспышка кори, корь в Украине, минздрав
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