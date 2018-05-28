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28.05.2018, 07:18

Взломали Despacito: во Франции подростков обвинили в хакерстве

Взломали Despacito: во Франции подростков обвинили в хакерстве - Фото
Скриншот

Хакеры меняли в клипах обложки и размещали пропалестинские лозунги

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Двоим 18-летним гражданам Франции предъявлены обвинения во взломе популярных музыкальных клипов видеохостинга YouTube, сообщает BBC.

Они заменили в оригинальном клипе на песню Despacito на платформе Vevo обложку на изображение фигур в масках и с оружием. Взлому подверглись и другие популярным клипы прошлого года.

Кроме того, как сообщается, они размещали в клипах пропалестинские лозунги.

В парижской прокуратуре рассказали, что сначала они идентифицировали никнеймы хакеров - Prosox и Kurois'h.

17 апреля у известного видеоблогера Яна Балина во время прямого эфира хакеры украли из криптокошелька токенов на $2 млн.

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Теги: франция, YouTube, хакеры, vevo
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