Взломали Despacito: во Франции подростков обвинили в хакерстве

Двоим 18-летним гражданам Франции предъявлены обвинения во взломе популярных музыкальных клипов видеохостинга YouTube, сообщает BBC.
Они заменили в оригинальном клипе на песню Despacito на платформе Vevo обложку на изображение фигур в масках и с оружием. Взлому подверглись и другие популярным клипы прошлого года.
Кроме того, как сообщается, они размещали в клипах пропалестинские лозунги.
В парижской прокуратуре рассказали, что сначала они идентифицировали никнеймы хакеров - Prosox и Kurois'h.
17 апреля у известного видеоблогера Яна Балина во время прямого эфира хакеры украли из криптокошелька токенов на $2 млн.