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03.07.2018, 20:44

За корону Мисс Вселенная впервые поборется трансгендер: фото

За корону Мисс Вселенная впервые поборется трансгендер: фото - Фото
Анхела Понсе (фото - instagram.com/angelaponceofficial)

Анхела Понсе - обладательница титула Мисс Испания-2018

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Обладательница титула Мисс Испания-2018, 26-летняя Анхела Понсе представлять Испанию на конкурсе Мисс Вселенная. Об этом она сообщила в своем Instagram.

В 2015 году Понсе уже участвовала в национальном конкурсе, но проиграла Мире Лалагуне из Барселоны, пишет Newsweek.

В 2012 году трансгендеру из Канады Дженни Талакова запретили участвовать в конкурсе Мисс Вселенная. Такое решение вызвало большой общественный резонанс. В следующем году организаторы отменили запрет на участие в конкурсе для людей, которые сменили пол.

В марте в Пакистане телеканал взял на работу первого в этой консервативной мусульманской стране ведущего-трансгендера. У Марвии Малик журналистское образование, ранее она работала моделью. 23 марта она впервые вышла в эфир на частном пакистанском телеканале Kohenoor.

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Теги: лгбт, мисс вселенная, трансгендер, испания
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