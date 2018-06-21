Австралия-Дания 1:1: один из самых ярких матчей ЧМ-2018

Миле Йединак (фото - Facebook сборной Австралии)

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Датчане пытались снизить темп игры сборной Австралии, но получалось это у них откровенно плохо

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Сегодня, 21 июня, сборная Австралии встретилась на поле ЧМ-2018 со сборной Дании – и выглядела с ней на равных. Напомним, до этого Австралия сыграла с Францией, и Франции эта победа далась трудно. Один из самых ярких и интересных матчей этого чемпионата закончился со счетом 1:1.

Тем не менее, счет в игре открыла Дания. На седьмой минуте гол забил полузащитник Кристиан Эриксен. Это его 22 мяч в составе сборной – лучший результат среди всех игроков команды.

На 25 минуте полузащитник Николаи Йоргенсен, который получил мяч от Хенрика Дальсгорда, про бил головой, но неудачно. Упустил хороший шанс.

Через пару минут австралийцы атаковали датские ворота: нападающий Робби Круз получил мяч. Оборона Дании устояла, неплохо сработал вратарь Каспер Шмейхель.

На 36 минуте по воротам пытался пробить Мэттью Леки, но попал в соперника.

В ту же минуту нападающий сборной Дании Юссуф Поульсен получил желтую карточку за игру рукой поле удара Леки.

Арбитр, сверившись с VAR, назначил пенальти, который бил капитан австралийцев Миле Йединак. И Австралия сравняла счет, 1:1.

На 41 минуте вратарь Австралии Мэтью Райан спас сборную от автогола. Эриксен бил по воротам и защитник Трент Сейнсбери чуть было не помог ему в этом.

51 минута - Йединак легонько толкнул Поульсена, но арбитр не обратил на это внимания.

56 минута – атака датчан. Мяч выбили Йединак и Сейнсбери головами, одновременно подпрыгнув.

На 71 минуте отлично пробил австралийский полузащитник Аарон Муй, чуть-чуть не повезло – мяч прошел в нескольких сантиметрах от ворот. Через минуту Зеленый континент снова атакует, но этот раз хорошо сыграл Шмейхель.

79 минута - Леки снова атаковал ворота Шмейхеля, но мимо. 81 минута – мощный прострел от Дэниела Арзани, но в никуда, никого не было на дальней стойке.

На 84 минуте полузащитник сборной Дании Томас Дилейни откровенно нарушил правила, а Пионе Систа получил желтую карточку.

С этого момента стало особенно заметно, как датчане пытаются успокоить и охладить австралийцев, но получалось это плохо.

88 минута - Дилейни испортил момент. И на той же минуте - два отличных удара Австралии подряд и два отличных сейва Шмейхеля

Арбитр добавил к основному времени три минуты. Дания пыталась использовать их и один раз опасно пробила по австралийским воротам – хороший сейв вратаря.

Итоги вчерашних игр:

Португалия-Марокко - 1:0;

Саудовская Аравия-Уругвай - 0:1;

Испания-Иран - 1:0.

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