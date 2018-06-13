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13.06.2018, 15:01

Чемпионат мира по футболу в 2026 году примут три страны

Чемпионат мира по футболу в 2026 году примут три страны - Фото
Фото: U.S. Soccer/Twitter

В 2026 мировой чемпионат пройдет в Северной Америке: США, Канаде и Мексике

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Чемпионат мира по футболу в 2026 году пройдет в США, Мексике и Канаде. Об этом сообщает The Guardian.

Объединенная заявка трех стран получила 134 голоса против 65 голосов, отданных за единственного конкурента - Марокко. 

США в последний раз принимали мировой чемпионат в 1994 году. 

"Канада, Мексика и США готовы приветствовать мир в Северной Америке. Наше видение - это мир возможностей для наших принимающих городов и для всего футбольного сообщества", - сказал президент футбольного союза Канады Стивен Рид. 

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Завтра, 14 июня, на территории страны-оккупанта России стартует чемпионат мира по футболу-2018, который продлится месяц.

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Теги: Чемпионат мира по футболу, Северная Америка, США, Мексика, канада, чм-2026
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