Фото: U.S. Soccer/Twitter

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В 2026 мировой чемпионат пройдет в Северной Америке: США, Канаде и Мексике

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Чемпионат мира по футболу в 2026 году пройдет в США, Мексике и Канаде. Об этом сообщает The Guardian.

Объединенная заявка трех стран получила 134 голоса против 65 голосов, отданных за единственного конкурента - Марокко.

США в последний раз принимали мировой чемпионат в 1994 году.

"Канада, Мексика и США готовы приветствовать мир в Северной Америке. Наше видение - это мир возможностей для наших принимающих городов и для всего футбольного сообщества", - сказал президент футбольного союза Канады Стивен Рид.

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Завтра, 14 июня, на территории страны-оккупанта России стартует чемпионат мира по футболу-2018, который продлится месяц.