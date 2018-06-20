ЧМ-2018: в РФ оштрафовали украинского болельщика

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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По решению суда, мужчине запретили посещать спортивные мероприятия в течение полугода

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В Москве суд оштрафовал украинского болельщика, который выбежал на поле во время матча Россия-Саудовская Аравия на чемпионате мира по футболу. Об этом сообщает российский РБК со ссылкой на пресс-службу Хамовнического суда.



"Гражданина Украины Кравченко С.В оштрафовали на 7 тыс рублей за то, что он нарушил правила поведения болельщиков и выбежал на поле во время первого матча чемпионата мира по футболу между сборными России и Саудовской Аравии", - говорится в сообщении.



Ему запретили посещать спортивные мероприятия в течение полугода.

В пресс-службе отметили, что украинца признали виновным в административном правонарушении по ч.1 ст. 20.31 КоАП (нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований).

"Кравченко признал свою вину. В Мосгорсуде подтвердили, что это пока единственное административное дело против болельщиков ЧМ, поступившее в столичные суды", - отмечается в сообщении.

14 июня 2018 года Россия выиграла у Саудовской Аравии со счетом 5:0.