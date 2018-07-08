ЧМ-2018: Вида может получить дисквалификацию за видео об Украине

Домагой Вида (фото - http://football.ua)

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Огнен Вукоевич и Домагой Вида передали привет украинским болельщикам после победы над Россией в четвертьфинале чемпионата мира

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Защитник футбольной сборной Хорватии Домагой Вида может быть дисквалифицирован за видеообращение, которое он записал вместе с бывшим игроком команды Огненом Вукоевичем после победы над россиянами. Об этом сообщает The Sun.

"ФИФА (международный руководящий орган футбола, - ред.) обрабатывает различные отчеты о матче, в частности потенциальные доказательства по этому вопросу. Поймите, пока мы не оценим всю имеющуюся информацию, мы не сможем давать комментарии", –отметили в ФИФА, которая пытается пресекать различные политические выступления футболистов.

Защитник сборной Хорватии Домагой Вида записал видео, на котором он скандирует: "Слава Украине!"

7 июля сборная Хорватии вышла в полуфинал ЧМ-2018, обыграв Россию в серии послематчевых пенальти.