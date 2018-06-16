Дания-Перу 1:0: основные моменты матча ЧМ-2018

Юссуф Поульсен (фото - Getty Images)

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Сборная Перу все время промахивалась, а Дания использовала свой шанс на все 100

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Сборная Дании по футболу сегодня, 16 июня, выиграла у сборной Перу со счетом 1:0. В целом датчане выглядели сильнее и собраннее, перуанцы же несколько раз не реализовали голевые моменты, промахиваясь мимо ворот.

Команды разыгрывались медленно. Первый удар в плоскость ворот был только на 39 минуте. Перуанец Ренато Тапия получил желтую карточку за фол на подступах к штрафной. Кристиан Эриксен пробил штрафной, но попал в стенку.

Конец первого тайма ознаменовался пенальти в датские ворота. Кристиан Куэва ударил сильно выше ворот.

На 57 минуте футболисты Перу опять упустили стопроцентный шанс. А вот Дания свой шанс использовала. 59 минута — забивает Юссуф Поульсен.

После очередной удара мимо ворот, на 85 минуте сборная Перу снова сделала попытку сравнять счет, но в этот раз Данию выручил вратарь Каспер Шмейхель, который отбил мяч ногой.