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16.06.2018, 21:30

Дания-Перу 1:0: основные моменты матча ЧМ-2018

Дания-Перу 1:0: основные моменты матча ЧМ-2018 - Фото
Юссуф Поульсен (фото - Getty Images)

Сборная Перу все время промахивалась, а Дания использовала свой шанс на все 100

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Сборная Дании по футболу сегодня, 16 июня, выиграла у сборной Перу со счетом 1:0. В целом датчане выглядели сильнее и собраннее, перуанцы же несколько раз не реализовали голевые моменты, промахиваясь мимо ворот.

Команды разыгрывались медленно. Первый удар в плоскость ворот был только на 39 минуте. Перуанец Ренато Тапия получил желтую карточку за фол на подступах к штрафной. Кристиан Эриксен пробил штрафной, но попал в стенку.

Конец первого тайма ознаменовался пенальти в датские ворота. Кристиан Куэва ударил сильно выше ворот.
На 57 минуте футболисты Перу опять упустили стопроцентный шанс. А вот Дания свой шанс использовала. 59 минута — забивает Юссуф Поульсен.

После очередной удара мимо ворот, на 85 минуте сборная Перу снова сделала попытку сравнять счет, но в этот раз Данию выручил вратарь Каспер Шмейхель, который отбил мяч ногой.

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Теги: спорт, футбол, перу, дания, чм-2018
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