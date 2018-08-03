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03.08.2018, 21:05

"Динамо" в Киеве выиграло у "Шахтера"

"Динамо" в Киеве выиграло у "Шахтера" - Фото
Беньямин Вербич (фото - пресс-служба "Динамо")

В матче третьего тура УПЛ киевское "Динамо" минимально обыграло донецкий "Шахтер"

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Сегодня, 3 августа, киевский футбольный клуб "Динамо" выиграл у "Шахтера" в матче третьего тура Украиной премьер-лиги.

Активней в начале матча вел себя "Шахтер". На второй минуте полузащитнк Тарас Степаненко передал мяч Олегу Данченко, а тот пробил в штрафную. Защита киевлян на месте.

Через четыре минуты уже Степаненко бил в правый угол ворот, вратарь Денис Бойко взял мяч.

На девятой минуте "Динамо" заработало штрафной, который бил полузащитник Беньямин Вербич с подачи Тамаша Кадара. Опасно, но не хватило ему точности.

16 минута – снова опасный момент у "Динамо", на этот раз ошиблась защита гостей. Полузащитник Виктор Цыганков получил мяч – и отправил его в руки Андрею Пятову.

На 30 минуте Давид Хочалава сфолил против Вербича, за что и получил желтую карточку. Штрафной от киевлян Пятов вытащил.

Через пять минут "Шахтер" пробил по воротам, снова оперативно отреагировал Бойко.

На 43 минуте динамовский защитник Никита Бурда сфолил против новоиспеченного шахтеровца Жуниора Мораеса, правда, Мораес слегка преувеличил нанесенный ему ущерб. Через минуту Мораес атаковал ворота Бойко, но ничего у него не получилось.

Второй тайм начался сплошными паузами из-за нарушений.

На 51 минуте Исмаили схватил Цыганкова, у него желтая карточка.

52 минута – Вербич попытался поразить головой ворота Пятова, неудачно.

54 минута – два удара подряд удара Беседина, Пятов вытащил.

На 55 минуте Степаненко очень грубо сыграл – бросился под Беседина, получил "горчичник".

Сработал прессинг "Динамо", игра переместилась к воротам "Шахтера".

На 57 минуте динамовцы сфолили против Тайсона, который мчался к воротам киевлян. Штрафной бил полузащитник Алан Патрик – в стенку.

И 64 минута – 1:0. Вербич с подачи Цыганкова со стандарта в ближний угол забил головой.

"Шахтер" активизировался после пропущенного мяча, динамовцы очень дисциплинированно и слаженно защищались весь матч.

76 минута – у Мораеса все же получилось создать опасный момент, но ничем этот момент не увенчался.

77-78 минуты - двойная атака полузащитника "Шахтера" Марлоса. И отличная игра Бойко – выпрыгнул и отбил мяч.

На 80 минуте уже Кадар отразил атаку Марлоса.

Через минуту – контратака "Динамо", опасный удар Дениса Гармаша по воротам, чуть не хватило точности.

87 минута – Кендзера мастерски отобрал мяч у игрока "Шахтера".

На 90 минуте Тотовицкий издалека ударил по воротам киевлян, Денис Бойко взял мяч.

Из-за пауз и нарушений арбитр добавил шесть минут к основному времени.

На 90+4 минуте – Патрик бил по воротам, неточно.

90+5 минута – Цыганков здорово сбил атаку Фернандо, а потом тут же пошел в атаку на ворота Пятова.

И через минуту прозвучал свисток судьи - "Шахтер" ничего не смог сделать с киевской защитой.

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Теги: спорт, футбол, динамо, шахтер, УПЛ
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