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04.07.2018, 17:15

Футболистам сборной Колумбии угрожают смертью за вылет из ЧМ-2018

Футболистам сборной Колумбии угрожают смертью за вылет из ЧМ-2018 - Фото
Сборная Колумбии (фото - ru2018.org)

Угрозы колумбийцам могут стать поводом для беспокойства - 24 года назад уже был убит футболист сборной

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Игроки сборной Колумбии по футболу получили смертельные угрозы после того, как не реализовали пенальти в игре против англичан в 1/8 чемпионата мира. Об этом сообщает Daily Mail.

Угрозы, в том числе многочисленные посты и сообщения в соцсетях, адресованы в основном против Матеуса Урибу и Карлоса Бакки. 

В сообщениях игроков предупредили, что "они мертвы", призвали их "убить себя" и не возвращаться в Колумбию. 

Ранее угрозы уже поступали Карлосу Санчезу за его ошибку в игре против Японии. 

Угрозы в Колумбии - не пустые слова. 24 года назад был убит футболист Андрес Эскобар, которого болельщики обвинили в поражении сборной на чемпионате в 1994. 

3 июля Англия выиграла у Колумбии в серии пенальти и прошла в четвертьфинал чемпионата-2018. 

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Теги: чм-2018, сборная Колумбия, смертельные угрозы
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