Иран-Португалия 1:1: неудача Роналду на ЧМ-2018

Карим Ансарифард (фото - Getty Images)

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Рекордный по количеству видеоповторов и пенальти матч между футболистами Ирана и Португалии закончился ничьей

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Сегодня, 25 июня, сборные Ирана и Португалии сыграли вничью на чемпионате мира по футболу.

Счет в сенсационном матче открыл на последней минуте первого тайма Рикардо Куарежма.

Во втором тайме после просмотра видеоповтора арбитр назначил пенальти в ворота сборной Ирана. Криштиану Роналду не забил его.

В добавочное время второго тайма игроки Ирана зафиксировали игру рукой и обратились к судье. Тот, при помощи VAR, назначил пенальти. И на 93 минуте Ансарифард сравнял счет. 1:1, вне зависимости от дальнейших событий футболисты Ирана вернутся домой героями.