Иран-Португалия 1:1: неудача Роналду на ЧМ-2018

Сегодня, 25 июня, сборные Ирана и Португалии сыграли вничью на чемпионате мира по футболу.
Счет в сенсационном матче открыл на последней минуте первого тайма Рикардо Куарежма.
Во втором тайме после просмотра видеоповтора арбитр назначил пенальти в ворота сборной Ирана. Криштиану Роналду не забил его.
В добавочное время второго тайма игроки Ирана зафиксировали игру рукой и обратились к судье. Тот, при помощи VAR, назначил пенальти. И на 93 минуте Ансарифард сравнял счет. 1:1, вне зависимости от дальнейших событий футболисты Ирана вернутся домой героями.