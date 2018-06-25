Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAexport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
25.06.2018, 23:10

Иран-Португалия 1:1: неудача Роналду на ЧМ-2018

Иран-Португалия 1:1: неудача Роналду на ЧМ-2018 - Фото
Карим Ансарифард (фото - Getty Images)

Рекордный по количеству видеоповторов и пенальти матч между футболистами Ирана и Португалии закончился ничьей

Реклама
Реклама

Сегодня, 25 июня, сборные Ирана и Португалии сыграли вничью на чемпионате мира по футболу.

Счет в сенсационном матче открыл на последней минуте первого тайма Рикардо Куарежма.

Во втором тайме после просмотра видеоповтора арбитр назначил пенальти в ворота сборной Ирана. Криштиану Роналду не забил его.

В добавочное время второго тайма игроки Ирана зафиксировали игру рукой и обратились к судье. Тот, при помощи VAR, назначил пенальти. И на 93 минуте Ансарифард сравнял счет. 1:1, вне зависимости от дальнейших событий футболисты Ирана вернутся домой героями.

Читайте также
"Реал Мадрид" - "Ливерпуль": финал Лиги чемпионов онлайн 26.05.2018Триумф на Паралимпиаде: как это было и сколько заплатят чемпионам 19.09.2016
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: чм-2018
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Марокко-Испания 2:2: вторая за день сенсация на ЧМ-2018
Спорт Марокко-Испания 2:2: вторая за день сенсация на ЧМ-2018
ЧМ-2018: расписание чемпионата мира по футболу - 25 июня
Спорт ЧМ-2018: расписание чемпионата мира по футболу - 25 июня
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 