Мадридский "Реал" прибыл в Киев на финал ЛЧ - фото, видео

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Футболисты заселились в столичный отель Опера

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Официальная делегация мадридского футбольного клуба "Реал" прибыла в Киев к финалу Лиги чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Самолет с действующими обладателями трофея ЛЧ совершил посадку вечером 24 мая в аэропорту Борисполь.

Болельщики "Реала" за несколько часов до прилета команды собрались возле отеля, где расквартировался мадридский клуб.

Криштиану Роналду, главный тренер Зинедин Зидан и персонал клуба заселились в гостиницу Опера, где для них выкупили несколько этажей. Клуб привез с собой собственного шеф-повара, чтобы они не пересекались с постояльцами отеля, пишет Сегодня.

Также 24 мая в Киев прибыли футболисты английского "Ливерпуля". Команды встретятся в финале Лиги чемпионов, который состоится на столичном НСК Олимпийский 26 мая.