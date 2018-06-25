Марокко-Испания 2:2: вторая за день сенсация на ЧМ-2018

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Сборная Испании с трудом сравняла счет в матче с Марокко на чемпионате мира по футболу

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Сборные Испании и Марокко играли сегодня на чемпионате мира по футболу параллельно с Португалией и Ираном. И этот матч тоже стал сенсацией.

Первая атака была за Марокко. На второй минуте защитник Ашраф Хакими пробил, но неточно.

Пятая минута - опасный прострел Иско. Хороший сейв марокканского вратаря Мунира Мохамеди.

На шестой минуте Испания заработала угловой, но не довела его до ума.

Восьмая минута - нападающий Халид Бутаиб лежит на поле. Против него сфолил защитник Жерар Пике, но судья сделал вид, что ничего не было.

И на 14 минуте сборная Марокко забила Испании. Бутаиб воспользовался ошибкой защитников, оказался один на один с Давидом де Хеа и переиграл его.

Преимущество марокканцы сохраняли пять минут. На 19 минуте Иско пробил под перекладину, 1:1.

После этого Испания ничего не могла сделать с защитой Марокко, а в тех моментах, когда удавалось все же ее пройти, удары не удавались. А марокканцы явно собирались выиграть.

23 минута - удар полузащитника Андреса Иньесты, оборона вытащила мяч.

25 минута - удар Бутаиба, вытащил де Хеа.

37 минута - бил Серхио Бускетс, слишком высоко.

40 минута - Иско и Бускетс на пару разыграли штрафной, но Бускетс проиграл борьбу Хакими.

43 минута - удар полузащитника Хакима Зийеха, слишком высоко.

На этом команды ушли на перерыв.

Второй тайм начался с красивого, но неточного удара Амбарата.

На 60 минуте нападающий Нордин Амбарат заехал по зубам Иньесте и Испания заработала штрафной, который бил Иско. Тут хорошо сработала защита марокканцев.

63 минута - опасный удар Иско в прыжке. Мяч пролетел над воротами.

На 75 минуте после долгой атаки мяч снова оказался у Иско. И снова его неточный удар.

Через три минуты защитник Даниэль Карвахаль вблизи ворот Марокко отпасовал мяч, но некому было подхватить.

На 79 минуте Серхио Рамос, пытаясь поразить ворота, отправил мяч на трибуны. Испанцы очень нервничали.

И занервничали еще сильней, когда на 81 минуте марокканец Юссеф Эн-Несири забил второй год в ворота де Хеа.

90 минута - Испания бьет с углового в ворота, но этот мяч не засчитывают. Очень спорный момент, спор на поле. Судья обратился к VAR, и это спасло Испанию. Команда снова разыгрывает угловой и нападающий Яго Аспас пяткой сравнивает счет.

В параллельном матче Иран на 90 минуте сравнял счет с Португалией. И, как и иранцы, игроки сборной Марокко стали героями сегодняшнего матча.

Ранее сегодня сборная России проиграла со счетом 0:3 сборной Уругвая, а Саудовская Аравия неожиданно выиграла у Египта (2:1).

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