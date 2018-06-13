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13.06.2018, 15:09

Министр спорта призвал коллег со всего мира бойкотировать ЧМ-2018

Министр спорта призвал коллег со всего мира бойкотировать ЧМ-2018 - Фото
чм-2018

Игорь жданов направил письма министрам спорта стран, чьи сборные учавствуют в футбольном чемпионате 2018 года

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Министр спорта Украины Игорь Жданов написал письма министрам спорта 35 стран, чьи футбольные сборные заявлены для участия в чемпионате мира по футболу-2018, финал которого проходит на территории страны-агрессора РФ, с призывом бойкотировать мундиаль. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, нужно "адекватно и активно реагировать на российскую политику агрессии, оккупации, вмешательства во внутренние дела суверенных государств и широкомасштабные нарушения прав человека в России и на оккупированных Россией украинских территориях Крыма и Донбасса".

Жданов отметил, что Кремль грубо нарушает Устав ООН и международное право.  

Министр также сказал, что российская пропаганда использует чемпионат мира по футболу-2018 для продвижения идеи вернуться к "бизнесу как обычно". 

Фото: facebook.com/zhdanovihor

8 июня комбриг ВСУ Сергей Собко призвал футбольных болельщиков не верить России и ее попыткам представить себя как цивилизованную страну на ЧМ-2018 по футболу, поскольку это государство продолжает войну против Украины в Донбассе.

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Теги: Министерство спорта, Чемпионат мира по футболу, Жданов Игорь, министр спорта
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