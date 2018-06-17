Мюнхенская "Бавария" назвала стоимость Левандовски - СМИ

Фото: Instagram/Robert Lewandowski

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СМИ пишут, что клуб сообщил агенту футболиста цену, за которую готов его отпустить

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Мюнхенский футбольный клуб "Бавария" назвал цену, за которую готова продать нападающего и игрока сборной Польши Роберта Левандовски. Об этом сообщает Goal.com.

По информации источника, клуб сообщил агенту футболиста Пини Захави, что не отпустит его меньше, чем за 200 млн фунтов (более 265 млн долларов).

Отмечается, что на данный момент футболистом интересуются лондонский "Челси", испанский "Реал" и французский ПСЖ.

Ранее сам Левандовски через своего агента заявил о намерении покинуть немецкий клуб в это межсезонье.