Необычный британский боксер провел 300 боев: у него 279 поражений

Кристиан Лайт (скриншот из видеозаписи)

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38-летний суперлегковес Кристиан Лайт относительно скоро вполне может совершить еще более впечатляющее достижение - проиграть 300 раз

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Один из британских профессиональных боксеров еще 28 июля в Англии установил личный рекорд: провел трехсотый поединок. Как пишет сайт Vringe.com, боец из суперлегкого веса Кристиан Лайт является одним из самых известных в мире аутсайдеров: его послужной список - 12 побед, 279 поражений, 9 ничьих.

Уроженец Центральной Англии, "Мистер Надежный" не знает вкуса побед уже 53 боя.

При этом боксер ни разу не было нокаутирован (с падением): все пять досрочных поражений получены после отмашки рефери. Лайт и сам не обладает сильным ударом: из 12 триумфов у него ни одной досрочной победы.

"Ясно, что я - катастрофа в плане бокса, но когда мой сын подрастет, люди спросят его, рос ли он сытым и был ли одет. Да. Так я зарабатываю на семью", - рассказал боксер.

Таким образом, пишет издание, Лайт по числу выходов на ринг сравнялся бирмингемцем Питером Бакли (32-256-12, 8 КО), который завершил выступления 10 лет назад. Лайт же собирается перейти рубеж в 300 боев уже 8 сентября.

"Чтобы добиться еще более крутого достижения — отметки в 300 поражений, Кристиану вполне хватит 21 поединка... Однако и Лайту, и Бакли далеко до Реджи Стрикленда из США, который ушел из бокса 13 лет назад с рекордом 66-276-17, 14 КО. Это 363 боя", - пишет сайт.

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Самым "плодовитым" боксером с истории считается британец Лен Уиквор, который в период с 1928 по 1947 годы собрал рекорд 340-87-42, 93 КО, то есть провел 470 боев.