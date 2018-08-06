Паралимпийская сборная Украины завоевала серебро ЧЕ по футболу

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Украинец Виталий Романчук признан лучшим игроком чемпионата Европы

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С 25 июля по 5 августа в Нидерландах проходил паралимпийский чемпионат Европы. Украинские футболисты с последствиями детского церебрального паралича проиграли в финале России (2:3) и заняли второе место. Об этом сообщает zn.ua.

В группе В украинская сборная заняла второе место, играя против России, Англии, Испании и Финляндии. В полуфинале украинцы разгромили Ирландию (3:0).

Один из лучших бомбардиров турнира украинец Виталий Романчук признан лучшим игроком чемпионата Европы.

5 августа сообщалось, что украинский пловец Михаил Романчук выиграл вторую медаль на объединенном чемпионате Европы по олимпийским видам спорта, который проходит в шотландском Глазго.