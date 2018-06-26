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26.06.2018, 20:15

Перу-Австралия 2:0: основные моменты поединка ЧМ-2018

Перу-Австралия 2:0: основные моменты поединка ЧМ-2018 - Фото
Фото: Facebook сборной Перу

Перед возвращением домой сборные Перу и Австралии провели хороший матч на чемпионате мира по футболу

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Сегодня, 26 июня, сборная Австралии по футболу на чемпионате мира проиграла сборной Перу. В параллельном метче Дания и Франция отыграли нулевую ничью.

В целом, австралийцы очень много нарушали на этот раз. Первую желтую карточку капитан Миле Йединак получил уже на девятой минуте. А перуанцы получили возможность пробить штрафной, но толком из этого ничего не вышло – сработала защита Австралии.

До этого Юрич атаковал ворота Гальесе. Тот взял мяч прямо в руки.

На 12 минуте Адвинкула получил травму. Он бросился под ноги Рогичу, пытаясь сорвать атаку.

И на 18 минуте сборная Перу открыла счет. Забил Карилья.

Австралийцы тут же попытались отыграться, 20 минута – очень красивый удар Леки, но, к сожалению, неточный. Слишком высоко.

25 минута – хорошая игра Герреро после подачи со штрафного. И отличный сейв Райана.

30 минута – неплохой сейв уже у Перу после подачи Муя с углового.

В следующие несколько минут Австралия усиленно пыталась сравнять: что ни минута, то удар. Но мимо. На 34 минуте все складывалось, 32-33 минуты – мимо бьют австралийцы. На 34 минуте Рогоч отлично отпасовал на Круза, тот ударилна Леки – но сработала защита Перу. Хотя ворота были пустыми на тот момент.

41 минута – австралиец Бехич грубо нарушает, Перу зарабатывает штрафной. Его бьет Йотун, а через две минуты он сам получает желтую карточку.

На 50 минуте сборная Перу удвоила свой результат. Герреро пробил со штрафного –поплатились австралийцы за грубую игру – и мяч рикошетом влетел в ворота.

55 минута – Австралия пытается отыграться, Муй дважды бил в направлении ворот, второй раз с углового. Защита Перу не пропустила мяч.

62 минута – серьезная травма у Тапии. На замену ему тренер перуанцев выводит Уртадо.

66 минута – очередное наказание для австралийцев, на этот раз серьезно нарушил Рогич. Но сборная Перу никак своим шансом не воспользовалась.

На 75 минуте остро атаковал Адвинкула, направив мяч в штрафную. Хорошая работа австралийской защиты.

Через минуту Леки отправил мяч в штрафную, но вместо австралийского игрока мяч встретился с Гальесе. 78 минута – снова Леки пытался прорваться к воротам, но, к сожалению, офсайд.

84 минута - Йединак пробивает штрафной выше ворот.

И до конца матча сборная Австралии изменить ситуацию не смогла. Вместе со сборной Перу она покидает чемпионат, показав, несмотря ни на что, хорошую игру.

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Теги: чм-2018
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