С 2017 года Лондон 6 раз отказывал Киеву в переговорах по визам

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Украинцам, чтобы получить британскую визу, нужно долго ждать, а иногда ее могут дать слишком поздно. Лондон вести переговоры не хочет

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С 2017 года официальный Лондон по меньшей мере шесть раз отказывал Киеву в переговора об изменении действия визового режима или проблемах с выдачей виз. Эту информацию подтвердили в посольстве Украины в Лондоне, говорится в статье Европейской правды.

В частности, в 2018 году посольство дважды предлагало провести консультации по поводу необоснованных отказов в выдаче виз и задержках, но британская сторона отказала.

Заявки украинцев на британские визы рассматривают не в посольстве Великобритании в Украине, а в Варшаве. Из-за этого быстро оформить визу невозможно - срочно этого не сможет сделать даже дипломат или министр. При этом очень много случаев, когда визу выдают слишком поздно, когда уже улетел самолет, дааже если оформляется срочная виза со всеми дополнительными доплатам.

30 марта 2019 года действие безвиза для британцев прекратится.