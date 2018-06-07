Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
07.06.2018, 11:34

С 2017 года Лондон 6 раз отказывал Киеву в переговорах по визам

С 2017 года Лондон 6 раз отказывал Киеву в переговорах по визам - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Украинцам, чтобы получить британскую визу, нужно долго ждать, а иногда ее могут дать слишком поздно. Лондон вести переговоры не хочет

Реклама
Реклама

С 2017 года официальный Лондон по меньшей мере шесть раз отказывал Киеву в переговора об изменении действия визового режима или проблемах с выдачей виз. Эту информацию подтвердили в посольстве Украины в Лондоне, говорится в статье Европейской правды

В частности, в 2018 году посольство дважды предлагало провести консультации по поводу необоснованных отказов в выдаче виз и задержках, но британская сторона отказала.

Заявки украинцев на британские визы рассматривают не в посольстве Великобритании в Украине, а в Варшаве. Из-за этого быстро оформить визу невозможно - срочно этого не сможет сделать даже дипломат или министр. При этом очень много случаев, когда визу выдают слишком поздно, когда уже улетел самолет, дааже если оформляется срочная виза со всеми дополнительными доплатам.

30 марта 2019 года действие безвиза для британцев прекратится.

Читайте также
"Реал Мадрид" - "Ливерпуль": финал Лиги чемпионов онлайн 26.05.2018Триумф на Паралимпиаде: как это было и сколько заплатят чемпионам 19.09.2016
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Великобритания, визы
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Две трети британцев равнодушны к свадьбе принца Гарри – опрос
Мир Две трети британцев равнодушны к свадьбе принца Гарри – опрос
Великобритания хочет запретить продажу пластиковых трубочек
Экономика Великобритания хочет запретить продажу пластиковых трубочек
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 