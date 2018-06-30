Сборная Португалии проиграла Уругваю 1:2 и вылетела с ЧМ-2018

Криштиану Роналду (фото - Getty Images)

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Сегодня на полях чемпионата мира по футболу - очередная сенсация: вылетела Португалия

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После того, как Лионель Месси вместе со сборной Аргентины покинул чемпионат мира по футболу, его оставил и главный конкурент Месси на звание лучшего футболиста - португалец Криштиану Роналду. Его сборная проиграла команде Уругвая.

Уругвай открыл счет на седьмой минуте. Нападающий Эдинсон Кавани перевел мяч на другой фланг на Луиса Суареса, который подал во вратарскую. Как раз к тому моменту туда успел Кавани и головой забил гол.

На 11 минуте португальский полузащитник Бернарду Силва перебосил на дальнюю штангу Жозе Фонте. Тот переиграл защитников и пробил, но мимо.

На 13 минуте Роналду атаковал, но оборона уругвайцев оперативно сработала и заблокировала мяч.

17 минута - Жоау Мариу пытался отправить мяч Роналду, но его забрал вратарь Фернандо Муслера.

20 минута - Фонте сфолил против Суареса. Арбитр назначил штрафной в 25 метрах от ворот. Суарес пробил низом сквозь стенку - вратарь Руи Патрисиу вытащил.

Через десять минут шрафной била уже Португалия, но мяч Роналду не смог пройти стенку.

38 минута - Защитник сборной Уругувая Диего Годин помешал Гонсалу Гедешу полноценно пробить, поэтому Муслера легко вытащил этот мяч.

Судья добавил две минуты к первому тайму, однако счет на табло не изменился. Перерыв.

Во втором тайме против Португалии сложилось все - и везение, и симпатии судьи, которые в важные моменты были на стороне уругвайцев, и несколько растерянное состояние команды. По игре же португальская сборная была сильнее. Уругвайцы создали всего один момент, но он завершился голом.

50 минута - Гедеш фолит против Абеля Нандеса.

51 минута - Годин перебил передачу Луиша Перейры.

52 - защитник португальцев Рафаэл Герейрро из-за пределов штрафной бил по воротам, выше.

На 54 минуте Роналду отпасовал Адриену Силве, но защита Уругвая заблокировала эту подачу.

55 минута - Пепе получил мяч с углового от Герейрро, переиграл Година и сравнял счет головой. Муслера пропустил первый мяч на чемпионате.

Но через семь минут Кавани с подачи полузащитника Родриго Бентанкура делает дубль и выводит Уругвай вперед, 2:1.

67 минута - неразбериха у ворот Уругвая, Роналду не попал по мячу, в конце концов защита отбилась.

70 минута - Бернарду Силва не попал в пустые ворота, пробил выше. Роковая ошибка.

На 72 минуте уругвайцы заблокировали удар Роналду. Они блокировали его всей командой в течение матча.

77 минута - опять не везет португальцам, Герейрро выстрелил выше ворот.

82 минута - Годин бьет штрафной, неудачно.

85 минута - поединок Рикарду Перейры и Година, Перейра падает. Вообще-то Година его толкнул. В целом момент сомнительный, но судья решил в нем не разбираться.

На 86 минуте португальский полузащитник Мануэл Фернандеш, который только что вышел на замену, ударил по воротам - и опять выше цели.

Рефери добавил четыре минуты.

90+2 минута - Бернарду Силва пробил мимо.

90+3 минута - Суарес чуть было не забил третий, ошиблась защита Португалии. Мяч пролетел мимо ворот. Затем Криш получил очередную желтую карточку.

90+4 минута - Муслера показал отличный сейв после удара Герейрры.

В последние секунды Португалия била угловой, даже Руи Патрисио выбежал в штрафную Уругвая - ничего не получилось. Игроки сборной Португалии пытались донести до судьи, что уругвайцы играли рукой, и получить еще один шанс, но судья сделал вид, что ничего такого не было. Итог - в 1/4 проходит Уругвай.

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