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05.09.2018, 10:36

Тренеры топ-клубов просят УЕФА отменить правило выездного гола

Тренеры топ-клубов просят УЕФА отменить правило выездного гола - Фото
Ежегодная встреча тренеров (фото - uefa.com)

Правило, введенное в 1965 году, в современном футболе уже не актуально

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Тренеры европейских топ-клубов обратились к Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с просьбой пересмотреть правило забитого на чужом поле гола. Об этом сообщил заместитель генерального секретаря организации Джорджо Маркетти, передает Reuters.

"Тренеры считают, что забить гол в гостях сейчас не так сложно, как раньше. Поэтому они считают, что правило должно быть пересмотрено. Именно это мы и сделаем", - сказал Маркетти.

По его словам, значимость выездного гола изменилась с момента, когда ввели это правило.

Кроме того, Маркетти сказал, что тренеры инициировали ведение единых сроков трансферного окна, которое должно закрываться до старта чемпионата.

Согласно сообщению, в Ньоне (Швейцария) прошла ежегодная встреча тренеров, в которой в числе прочих приняли участие Массимилиано Аллегри ("Ювентус"), Карло Анчелотти ("Наполи"), Унаи Эмери ("Арсенал"), Хулен Лопетеги ("Реал", Мадрид), Жозе Моуринью ("Манчестер Юнайтед"), Томас Тухель ("Пари Сен-Жермен"), а также главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека.

Правило появилось в 1965 году в качестве альтернативы жребию или проведению матча на нейтральном поле, если команды завершили свое двухматчевое противостояние вничью. Если общий счет забитых мячей по результатам двух матчей - равный, победителем пары объявляется команда, которая забила больше мячей в гостях, на чужом поле.

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4 августа сообщалось, что главный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью признал себя виновным по делу об уклонении от уплаты налогов в Испании и согласился на годичный срок заключения условно.

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Теги: футбол, уефа, гол, футбольный клуб, тренер, правило выездного гола, правило гола на чужом поле, тренеры топ-клубов, топ-клубы
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