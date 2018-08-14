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14.08.2018, 11:30

Украинец взял серебро чемпионата мира по спорториентированию

Украинец взял серебро чемпионата мира по спорториентированию - Фото
Руслан Глебов (фото - runners.worldofo.com)

Руслан Глебов показал лучший результат всей украинской сборной и стал вторым на длинной дистанции бегом

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Украинец Руслан Глебов стал серебряным призером чемпионата мира по спортивному ориентированию бегом на длинной дистанции. Об этом сообщает Спортивный комитет Украины. 

Всего соревновались 345 спортсменов из 44 стран. В составе украинской сборной были девять человек. 

Хороший результат показали женщины в командной эстафете - Катерина Дзема, Елена Питиримова и Ольга Панченко прорвались в первую десятку лучших. 

12 августа украинский гимнаст Игорь Радивилов завоевал серебряную медаль на объединенном чемпионате Европы по олимпийским видам спорта

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Теги: чемпионат мира, спортивное ориентирование, Руслан Глебов
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