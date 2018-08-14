Украинец взял серебро чемпионата мира по спорториентированию

Руслан Глебов (фото - runners.worldofo.com)

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Руслан Глебов показал лучший результат всей украинской сборной и стал вторым на длинной дистанции бегом

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Украинец Руслан Глебов стал серебряным призером чемпионата мира по спортивному ориентированию бегом на длинной дистанции. Об этом сообщает Спортивный комитет Украины.

Всего соревновались 345 спортсменов из 44 стран. В составе украинской сборной были девять человек.

Хороший результат показали женщины в командной эстафете - Катерина Дзема, Елена Питиримова и Ольга Панченко прорвались в первую десятку лучших.

12 августа украинский гимнаст Игорь Радивилов завоевал серебряную медаль на объединенном чемпионате Европы по олимпийским видам спорта