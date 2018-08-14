Украинец взял серебро чемпионата мира по спорториентированию

Украинец Руслан Глебов стал серебряным призером чемпионата мира по спортивному ориентированию бегом на длинной дистанции. Об этом сообщает Спортивный комитет Украины.
Всего соревновались 345 спортсменов из 44 стран. В составе украинской сборной были девять человек.
Хороший результат показали женщины в командной эстафете - Катерина Дзема, Елена Питиримова и Ольга Панченко прорвались в первую десятку лучших.
12 августа украинский гимнаст Игорь Радивилов завоевал серебряную медаль на объединенном чемпионате Европы по олимпийским видам спорта