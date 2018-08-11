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11.08.2018, 08:29

Украинка Свитолина вышла в полуфинал турнира в Монреале

Украинка Свитолина вышла в полуфинал турнира в Монреале - Фото
Элина Свитолина (фото - Coupe Rogers /Twitter)

Украинская теннисистка продолжает продвигаться в престижном теннисном турнире серии Premier 5 в Канаде

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Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в полуфинал теннисного турнира серии Premier 5 (Coupe Rogers) в Монреале (Канада). Об этом сообщается на сайте соревнований.

В четвертьфинале Свитолина обыграла бельгийку Элизу Мертенс. Украинка сейчас - пятая ракетка мира. 

Призовой фонд турнира в Монреале составляет $2,82 млн.

20 мая 2018 года Свитолина второй раз подряд выиграла турнир WTA в Риме. В коллекции Свитолиной уже было 11 одиночных титулов: Баку (2013-14), Марракеш (2015), Куала-Лумпур (2016), Торонто (2017), Рим (2017), Стамбул (2017), Дубай (2017-18), Тайбей (2017), Брисбен (2018). Таким образом, Свитолина в третий раз в карьере сумела защитить свой статус действующей чемпионки.

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Теги: Элина Свитолина, теннис, турнир, монреаль
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