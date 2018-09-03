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03.09.2018, 11:47

В РФ на памятнике футболистам СССР изобразили игрока "Барселоны"

В РФ на памятнике футболистам СССР изобразили игрока "Барселоны" - Фото
Боян Кркич (фото - Twitter)

Футболист Боян Кркич стал "участником" событий Второй мировой войны: его изобразили на памятнике, посвященном советским футболистам

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В поселке Витязево (Кубань, Краснодарский край России) установили памятник местным жителям, которые в 1943 году победили в футбольном матче, организованном под немецкой оккупацией. На памятнике изобразили бывшего игрока испанской "Барселоны". Об этом сообщает местное российское издание Югополис.

Советские футболисты победили румынских солдат со счетом 6:2. Средства на установку монумента собирали родственники игроков и жители села.

В сети разошлись во мнениях, какого именно футболиста изобразили на памятники – по одной версии, это Лионель Месси, но, судя по всему, использована фотография Бояна Кркича, который сейчас играет за британский "Сток Сити".

Также сказано, что на памятнике были перепутаны имена футболистов и много орфографических ошибок. Спустя несколько дней камень заменили, но изображение игрока "Барселоны" осталось.

Один из инициаторов создания памятника сказал, что спонсор памятника передал в работу мастеру "черновик", как готовый макет. "Тот тоже подошел формально, не особо задумываясь о сути написанного. Мы со своей стороны не снимаем с себя ответственности, не уточнили перед открытием, пришлось все переделывать", - отметил он.

Фото: www.yugopolis.ru

Ранее сегодня, 3 сентября, сообщалось, что ультрас "Шахтера во время матча с "Мариуполем" (2:0) развернули баннер со словами о ликвидации главаря террористов Александра Захарченко и будущем его преемника Дмитрия Трапезникова.

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Теги: Россия, футбол, Лионель Месси, памятник футболистам, Боян Кркич
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