Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
01.06.2018, 16:09

Мастера рукопашного боя: в Киеве проходит турнир среди силовиков

1 / 18
Мастера рукопашного боя: в Киеве проходит турнир среди силовиковМастера рукопашного боя: в Киеве проходит турнир среди силовиковМастера рукопашного боя: в Киеве проходит турнир среди силовиковМастера рукопашного боя: в Киеве проходит турнир среди силовиковМастера рукопашного боя: в Киеве проходит турнир среди силовиковМастера рукопашного боя: в Киеве проходит турнир среди силовиковМастера рукопашного боя: в Киеве проходит турнир среди силовиковМастера рукопашного боя: в Киеве проходит турнир среди силовиковМастера рукопашного боя: в Киеве проходит турнир среди силовиковМастера рукопашного боя: в Киеве проходит турнир среди силовиковМастера рукопашного боя: в Киеве проходит турнир среди силовиковМастера рукопашного боя: в Киеве проходит турнир среди силовиковМастера рукопашного боя: в Киеве проходит турнир среди силовиковМастера рукопашного боя: в Киеве проходит турнир среди силовиковМастера рукопашного боя: в Киеве проходит турнир среди силовиковМастера рукопашного боя: в Киеве проходит турнир среди силовиковМастера рукопашного боя: в Киеве проходит турнир среди силовиковМастера рукопашного боя: в Киеве проходит турнир среди силовиков
Мастера рукопашного боя: в Киеве проходит турнир среди силовиковМастера рукопашного боя: в Киеве проходит турнир среди силовиковМастера рукопашного боя: в Киеве проходит турнир среди силовиковМастера рукопашного боя: в Киеве проходит турнир среди силовиковМастера рукопашного боя: в Киеве проходит турнир среди силовиковМастера рукопашного боя: в Киеве проходит турнир среди силовиковМастера рукопашного боя: в Киеве проходит турнир среди силовиковМастера рукопашного боя: в Киеве проходит турнир среди силовиковМастера рукопашного боя: в Киеве проходит турнир среди силовиковМастера рукопашного боя: в Киеве проходит турнир среди силовиковМастера рукопашного боя: в Киеве проходит турнир среди силовиковМастера рукопашного боя: в Киеве проходит турнир среди силовиковМастера рукопашного боя: в Киеве проходит турнир среди силовиковМастера рукопашного боя: в Киеве проходит турнир среди силовиковМастера рукопашного боя: в Киеве проходит турнир среди силовиковМастера рукопашного боя: в Киеве проходит турнир среди силовиковМастера рукопашного боя: в Киеве проходит турнир среди силовиковМастера рукопашного боя: в Киеве проходит турнир среди силовиков
Мастера рукопашного боя: в Киеве проходит турнир среди силовиковМастера рукопашного боя: в Киеве проходит турнир среди силовиковМастера рукопашного боя: в Киеве проходит турнир среди силовиковМастера рукопашного боя: в Киеве проходит турнир среди силовиковМастера рукопашного боя: в Киеве проходит турнир среди силовиковМастера рукопашного боя: в Киеве проходит турнир среди силовиковМастера рукопашного боя: в Киеве проходит турнир среди силовиковМастера рукопашного боя: в Киеве проходит турнир среди силовиковМастера рукопашного боя: в Киеве проходит турнир среди силовиковМастера рукопашного боя: в Киеве проходит турнир среди силовиковМастера рукопашного боя: в Киеве проходит турнир среди силовиковМастера рукопашного боя: в Киеве проходит турнир среди силовиковМастера рукопашного боя: в Киеве проходит турнир среди силовиковМастера рукопашного боя: в Киеве проходит турнир среди силовиковМастера рукопашного боя: в Киеве проходит турнир среди силовиковМастера рукопашного боя: в Киеве проходит турнир среди силовиковМастера рукопашного боя: в Киеве проходит турнир среди силовиковМастера рукопашного боя: в Киеве проходит турнир среди силовиков

В турнире на Кубок президента Украины принимают участие 180 спортсменов – представителей ВСУ, правоохранительных органов и спасательных служб

Реклама
Реклама

В киевском Дворце спорта стартовал ежегодный турнир по рукопашному бою на Кубок президента Украины среди представителей ВСУ, правоохранительных органов и спасательных служб. Как передает Прямой, в турнире принимают участие 180 спортсменов в составе 17 команд, многие из них прошли АТО.

По словам рефери соревнований, почти все участники имеют звание мастера спорта, при этом многие из них - мастера спорта международного класса и заслуженные мастера. "Как минимум это чемпионы Украины, чемпионы Украины среди своих силовых ведомств... а также чемпионы или призеры Европы и мира", - отметил он.

Своих спортсменов на этот турнир отправили Вооруженные Силы Украины, МВД, Нацполиция, Госпогранслужба, Нацгвардия, Управление госохраны, Государственная фискальная служба, НАБУ, ГСЧС.

Организаторы турнира – Управление госохраны, Министерство молодежи и спорта и Всеукраинская федерация рукопашного боя.

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Читайте также
"Реал Мадрид" - "Ливерпуль": финал Лиги чемпионов онлайн 26.05.2018Триумф на Паралимпиаде: как это было и сколько заплатят чемпионам 19.09.2016
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: рукопашный бой, силовики, турнир на кубок президента
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
ПОПУЛЯРНЫЕ ФОТО
Улицы Киева патрулирует спецназ СБУ Альфа: фото
Улицы Киева патрулирует спецназ СБУ Альфа: фото
На юг Франции обрушились сильные снегопады: фото, видео
На юг Франции обрушились сильные снегопады: фото, видео
Две огромные колонны: США перебрасывают танки в Восточную Европу
Две огромные колонны: США перебрасывают танки в Восточную Европу
Материалы по теме
Финал ЛЧ: метро работает дольше, на улицах 10 тысяч силовиков
Киев Финал ЛЧ: метро работает дольше, на улицах 10 тысяч силовиков
Кто охраняет дипломатов и консулов: показательные выступления НГУ
Общество Кто охраняет дипломатов и консулов: показательные выступления НГУ
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
Мастера рукопашного боя: в Киеве проходит турнир среди силовиков
Мастера рукопашного боя: в Киеве проходит турнир среди силовиков
В Киеве на Дегтяревской горел автобус: видео
В Киеве на Дегтяревской горел автобус: видео 31.05.18, 19:51
Первые выпускники Академии патрульной полиции: фоторепортаж
Первые выпускники Академии патрульной полиции: фоторепортаж 31.05.18, 15:27
ВСУ в щепки разнесли позицию боевиков "Прыщ" близ Горловки: видео
ВСУ в щепки разнесли позицию боевиков "Прыщ" близ Горловки: видео 31.05.18, 13:16
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 