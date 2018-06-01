Мастера рукопашного боя: в Киеве проходит турнир среди силовиков

В турнире на Кубок президента Украины принимают участие 180 спортсменов – представителей ВСУ, правоохранительных органов и спасательных служб

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В киевском Дворце спорта стартовал ежегодный турнир по рукопашному бою на Кубок президента Украины среди представителей ВСУ, правоохранительных органов и спасательных служб. Как передает Прямой, в турнире принимают участие 180 спортсменов в составе 17 команд, многие из них прошли АТО.

По словам рефери соревнований, почти все участники имеют звание мастера спорта, при этом многие из них - мастера спорта международного класса и заслуженные мастера. "Как минимум это чемпионы Украины, чемпионы Украины среди своих силовых ведомств... а также чемпионы или призеры Европы и мира", - отметил он.

Своих спортсменов на этот турнир отправили Вооруженные Силы Украины, МВД, Нацполиция, Госпогранслужба, Нацгвардия, Управление госохраны, Государственная фискальная служба, НАБУ, ГСЧС.

Организаторы турнира – Управление госохраны, Министерство молодежи и спорта и Всеукраинская федерация рукопашного боя.

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net