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24.05.2018, 17:46

В Киеве на Крещатике открыли фан-зону финала Лиги чемпионов: фото

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В Киеве на Крещатике открыли фан-зону финала Лиги чемпионов: фотоВ Киеве на Крещатике открыли фан-зону финала Лиги чемпионов: фотоВ Киеве на Крещатике открыли фан-зону финала Лиги чемпионов: фотоВ Киеве на Крещатике открыли фан-зону финала Лиги чемпионов: фотоВ Киеве на Крещатике открыли фан-зону финала Лиги чемпионов: фотоВ Киеве на Крещатике открыли фан-зону финала Лиги чемпионов: фотоВ Киеве на Крещатике открыли фан-зону финала Лиги чемпионов: фотоВ Киеве на Крещатике открыли фан-зону финала Лиги чемпионов: фотоВ Киеве на Крещатике открыли фан-зону финала Лиги чемпионов: фотоВ Киеве на Крещатике открыли фан-зону финала Лиги чемпионов: фотоВ Киеве на Крещатике открыли фан-зону финала Лиги чемпионов: фото
В Киеве на Крещатике открыли фан-зону финала Лиги чемпионов: фотоВ Киеве на Крещатике открыли фан-зону финала Лиги чемпионов: фотоВ Киеве на Крещатике открыли фан-зону финала Лиги чемпионов: фотоВ Киеве на Крещатике открыли фан-зону финала Лиги чемпионов: фотоВ Киеве на Крещатике открыли фан-зону финала Лиги чемпионов: фотоВ Киеве на Крещатике открыли фан-зону финала Лиги чемпионов: фотоВ Киеве на Крещатике открыли фан-зону финала Лиги чемпионов: фотоВ Киеве на Крещатике открыли фан-зону финала Лиги чемпионов: фотоВ Киеве на Крещатике открыли фан-зону финала Лиги чемпионов: фотоВ Киеве на Крещатике открыли фан-зону финала Лиги чемпионов: фотоВ Киеве на Крещатике открыли фан-зону финала Лиги чемпионов: фото
В Киеве на Крещатике открыли фан-зону финала Лиги чемпионов: фотоВ Киеве на Крещатике открыли фан-зону финала Лиги чемпионов: фотоВ Киеве на Крещатике открыли фан-зону финала Лиги чемпионов: фотоВ Киеве на Крещатике открыли фан-зону финала Лиги чемпионов: фотоВ Киеве на Крещатике открыли фан-зону финала Лиги чемпионов: фотоВ Киеве на Крещатике открыли фан-зону финала Лиги чемпионов: фотоВ Киеве на Крещатике открыли фан-зону финала Лиги чемпионов: фотоВ Киеве на Крещатике открыли фан-зону финала Лиги чемпионов: фотоВ Киеве на Крещатике открыли фан-зону финала Лиги чемпионов: фотоВ Киеве на Крещатике открыли фан-зону финала Лиги чемпионов: фотоВ Киеве на Крещатике открыли фан-зону финала Лиги чемпионов: фото

В отдельном павильоне установлен кубок Лиги чемпионов - с ним могут сделать фото все желающие

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Фан-зона расположена на участке от Майдана Независимости до перекрестка с улицей Богдана Хмельницкого (ЦУМа), передает корреспондент LIGA.net.

Территория полностью ограждена заборами и рекламными щитами. По периметру по меньшей мере восемь входов с металлическими рамками. На входах дежурят сотрудники полиции.

На территории фан-зоны установлены зоны для фото, палатки с едой, игровые комнаты с PlayStation, сцена, мини-поле для футбола и прочее. В отдельном павильоне установлен кубок Лиги чемпионов - с ним могут сделать фото все желающие.

Сегодня в киевскую фан-зону приехал бывший бразильский футболист, защитник итальянского Милана Кафу.

Фото: LIGA.net

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Теги: футбол, Крещатик, Лига чемпионов, фан-зона
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