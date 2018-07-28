Лед, грязь, высота: в Киеве состоялся забег ветеранов Legion Run

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:

На территории парка Муромец ветераны войны в Донбассе и действующие военнослужащие преодолевали дистанцию в 5 км с различными препятствиями

Реклама
Реклама

В субботу, 28 июля, в Киеве на территории экстремального парка X-Park прошел международный Ветеранский забег Legion Run. Об этом говорится на странице меропрития в Facebook.

Согласно сообщению, в забеге на 5 км с препятствиями принимали участие ветераны войны с Россией, участники боевых действий, добровольцы, бойцы, которые получили ранения на фронте, действующие военнослужащие и военные волонтеры.

Фото: Facebook

Отмечается, что мероприятие открыли символическим забегом для военнослужащих, однако участие принять мог и каждый желающий. 

"Грязь, лед, высота, тонны песка, колючая проволока - все это позади", - говорится в сообщении команды X-Park, которая также соревновалась.

Фото: X-Park 

Фото, видео: Информатор

Впервые такой забег прошел в Киеве в 2017 году. Подобные соревнования проходят регулярно в Афинах, Вильнюсе, Риме и в других европейских городах.

Читайте также
"Реал Мадрид" - "Ливерпуль": финал Лиги чемпионов онлайн 26.05.2018Триумф на Паралимпиаде: как это было и сколько заплатят чемпионам 19.09.2016
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: война в донбассе, ветеранский забег, бег с препятствиями, ветераны ато, ветераны войны, x-park
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Лед, грязь, высота: в Киеве состоялся забег ветеранов Legion Run
Лед, грязь, высота: в Киеве состоялся забег ветеранов Legion Run
В Майами бесконтрольно рухнуло 12-этажное здание - видео
В Майами бесконтрольно рухнуло 12-этажное здание - видео
Самое долгое в XXI веке лунное затмение: видео
Самое долгое в XXI веке лунное затмение: видео
Технологии Инновации в медицине: капсула-рентген и фильтр воздуха в очках
Алекс Купер: Люди, которые жили в Одессе, точно выживут в Киеве
Люди Алекс Купер: Люди, которые жили в Одессе, точно выживут в Киеве
Больше всего авто на еврономерах в Украину везут из Польши
Авто Больше всего авто на еврономерах в Украину везут из Польши
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
Лед, грязь, высота: в Киеве состоялся забег ветеранов Legion Run
Лед, грязь, высота: в Киеве состоялся забег ветеранов Legion Run
В Майами бесконтрольно рухнуло 12-этажное здание - видео
В Майами бесконтрольно рухнуло 12-этажное здание - видео 11:56
Лунное затмение: как видели кровавую луну в Украине и мире - фото
Лунное затмение: как видели кровавую луну в Украине и мире - фото 07:38
Самое долгое в XXI веке лунное затмение: видео
Самое долгое в XXI веке лунное затмение: видео 27.07.18, 23:53
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 