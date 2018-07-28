Лед, грязь, высота: в Киеве состоялся забег ветеранов Legion Run

На территории парка Муромец ветераны войны в Донбассе и действующие военнослужащие преодолевали дистанцию в 5 км с различными препятствиями

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В субботу, 28 июля, в Киеве на территории экстремального парка X-Park прошел международный Ветеранский забег Legion Run. Об этом говорится на странице меропрития в Facebook.

Согласно сообщению, в забеге на 5 км с препятствиями принимали участие ветераны войны с Россией, участники боевых действий, добровольцы, бойцы, которые получили ранения на фронте, действующие военнослужащие и военные волонтеры.

Фото: Facebook

Отмечается, что мероприятие открыли символическим забегом для военнослужащих, однако участие принять мог и каждый желающий.

"Грязь, лед, высота, тонны песка, колючая проволока - все это позади", - говорится в сообщении команды X-Park, которая также соревновалась.

Фото: X-Park

Фото, видео: Информатор

Впервые такой забег прошел в Киеве в 2017 году. Подобные соревнования проходят регулярно в Афинах, Вильнюсе, Риме и в других европейских городах.