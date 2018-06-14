Сумка секонд-хенд ушла с молотка более чем за $200 тысяч

Фото: www.christies.com

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Продажа сумки Birkin на аукционе установила новый европейский рекорд

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В Лондоне на аукционе Christie's продали б/у сумку Hermes Birkin за 217 144 долларов, чем установили новый европейский рекорд. Об этом сообщает Би-би-си.

Согласно сообщению, изготовленная в 2008 году 30-сантиметровая сумка Himalaya Birkin из крокодиловой кожи имеет замок из белого золота с инкрустированными бриллиантами. Название аксессуара связана с его цветом, который, как говорят, напоминает горные склоны Гималаев.

Это "бесспорно ценная сумка в мире", заявили организаторы аукциона Christie's. Изделие не имеет очевидных недостатков.

Стоит отметить, что мировым рекордсменом является другая сумка Hermes Birkin, проданная 2017 года на аукционе в Гонконге за 380 тысяч долларов.

Синий вариант сумки 2006 был продан на том же аукционе во вторник по 133,5 тысячи долларов.

Среди поклонников сумок Birkin - Мэрайя Кэри, Тамара Экклстоун, Хлои Кардашьян, Виктория Бекхэм и Селин Дион.

Цена на новые сумки Birkin может начинаться от 9,3 тысячи долларов, но их нелегко купить. Они известны тем, что на них длинные списки ожидания.

Французский модный дом Hermes разработал сумку, которая стала известной как Birkin, в 1981 году. Она получила название в честь певицы и актрисы Джейн Биркин.