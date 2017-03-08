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В Киеве на Крещатике провели "Большое женское ралли": видео

08.03.2017, 19:17

В среду, 8 марта, в Киеве на Крещатике по случаю празднования Международного женского дня прошло "Большое женское ралли".

Мероприятие ежегодно проводит Киевский городской автомобильный клуб при поддержке КГГА. В этом году это уже 19-ое "Большое женское ралли" в Киеве.

В конкурсе принимают участие исключительно женские экипажи на любых серийных автомобилях. Главные задачи соревнований: проехать по маршруту гонки и пройти специальные участки.

Вчера в КГГА сообщали, что по случаю конкурса Крещатик будет перекрыт.

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