В Киеве на Крещатике провели "Большое женское ралли": видео
08.03.2017, 19:17
В среду, 8 марта, в Киеве на Крещатике по случаю празднования Международного женского дня прошло "Большое женское ралли".
Мероприятие ежегодно проводит Киевский городской автомобильный клуб при поддержке КГГА. В этом году это уже 19-ое "Большое женское ралли" в Киеве.
В конкурсе принимают участие исключительно женские экипажи на любых серийных автомобилях. Главные задачи соревнований: проехать по маршруту гонки и пройти специальные участки.
Вчера в КГГА сообщали, что по случаю конкурса Крещатик будет перекрыт.
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