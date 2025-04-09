Reuters: Администрация Трампа восстанавливает минимум шесть программ иностранной помощи

Помощь от США (Иллюстративное фото: Francis R. Malasig / EPA)

Администрация президента США Дональда Трампа во вторник, 8 апреля, приняла решение возобновить по меньшей мере шесть недавно отмененных программ экстренной продовольственной помощи. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на шестерых неназванных собеседников, осведомленных в этом вопросе.

Исполняющий обязанности заместителя администратора Агентства США по международному развитию (USAID) Джереми Левин, которого ранее идентифицировали как члена Департамента эффективности правительства под руководством Илона Маска, попросил сотрудников во внутреннем электронном письме отменить остановку финансирования ряда программ.

В частности, речь идет о возобновлении финансирования Всемирной продовольственной программы ООН (WFP) в Ливане, Сирии, Сомали, Иордании, Ираке и Эквадоре, рассказали пять собеседников.

Кроме того, восстановят еще четыре гранта для Международной организации по миграции в Тихоокеанском регионе, добавили двое.

В понедельник агентство Reuters сообщало, что администрация Трампа прекратила программы гуманитарной помощи для более чем десяти стран, в частности Афганистана, Йемена, Сомали и Сирии, на общую сумму более $1,3 млрд.

По данным Stand Up For Aid, правозащитной группы нынешних и бывших американских чиновников, только одно решение Левина на прошлой неделе расторгло контракты WFP на сумму свыше $463 млн. Наибольшие потери пришлись на Ливан, Сирию, Сомали и Иорданию.