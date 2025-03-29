Госдеп подчинит себе некоторые функции USAID до 1 июля, остальные – остановит

В ведомстве заверили, что продолжают важные программы спасения жизни

Иллюстративное фото: Shawn Thew/EPA

В пятницу, 28 марта, Государственный департамент Соединенных Штатов проинформировал Конгресс о реорганизации Агентства США по международному развитию (USAID). Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента.

Госдеп и USAID сообщили Конгрессу о своем намерении осуществить реорганизацию, которая предполагала бы передать определенные функции агентства внешнеполитическому ведомству до 1 июля 2025 года и прекратить выполнение остальных функций, "не соответствующих приоритетам администрации".

"Правильно оказанная иностранная помощь может продвигать наши национальные интересы, защитить наши границы и укрепить наше партнерство с ключевыми союзниками. К сожалению, USAID давно отошло от своей начальной миссии. Как следствие, доходы были слишком малы, а расходы – слишком высоки", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Вашингтон переориентирует программы помощи иностранным государствам так, чтобы "они напрямую согласовывались с тем, что лучше для США и наших граждан".

"Мы продолжаем важные программы спасения жизни и делаем стратегические инвестиции, которые укрепляют наших партнеров и нашу страну", — подчеркнули в ведомстве.