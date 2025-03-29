Госдеп подчинит себе некоторые функции USAID до 1 июля, остальные – остановит
В пятницу, 28 марта, Государственный департамент Соединенных Штатов проинформировал Конгресс о реорганизации Агентства США по международному развитию (USAID). Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента.
Госдеп и USAID сообщили Конгрессу о своем намерении осуществить реорганизацию, которая предполагала бы передать определенные функции агентства внешнеполитическому ведомству до 1 июля 2025 года и прекратить выполнение остальных функций, "не соответствующих приоритетам администрации".
"Правильно оказанная иностранная помощь может продвигать наши национальные интересы, защитить наши границы и укрепить наше партнерство с ключевыми союзниками. К сожалению, USAID давно отошло от своей начальной миссии. Как следствие, доходы были слишком малы, а расходы – слишком высоки", – говорится в сообщении.
Отмечается, что Вашингтон переориентирует программы помощи иностранным государствам так, чтобы "они напрямую согласовывались с тем, что лучше для США и наших граждан".
"Мы продолжаем важные программы спасения жизни и делаем стратегические инвестиции, которые укрепляют наших партнеров и нашу страну", — подчеркнули в ведомстве.
- 21 января 2025 года Трамп приказал приостановить всю внешнюю помощь от Штатов на 90 дней.
- 27 февраля администрация Трампа заявила, что прекращает действие более 90% грантов USAID, предоставленных в рамках внешней помощи.
- 5 марта Верховный суд США отказал Трампу в замораживании иностранной помощи USAID.
- 10 марта Государственный департамент США сообщил об отмене 83% программ USAID.
- 20 марта Reuters писало, что администрация Трампа предлагает реформировать иностранную помощь, включая USAID.