Держдеп підпорядкує собі деякі функції USAID до 1 липня, інші – зупинить

У відомстві запевнили, що продовжують важливі програми порятунку життя

Ілюстративне фото: Shawn Thew/EPA

У п’ятницю, 28 березня, Державний департамент Сполучених Штатів проінформував Конгрес про реорганізацію Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Про це повідомила пресслужба Держдепартаменту.

Держдеп та USAID повідомили Конгрес про свій намір здійснити реорганізацію, яка передбачала б передати певні функції агентства зовнішньополітичному відомству до 1 липня 2025 року та припинити виконання решти функцій, які "не відповідають пріоритетам адміністрації".

"Правильно надана іноземна допомога може просувати наші національні інтереси, захистити наші кордони та зміцнити наше партнерство з ключовими союзниками. На жаль, USAID давно відійшло від своєї початкової місії. Як наслідок, прибутки були надто малими, а витрати – надто високими", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Вашингтон переорієнтує програми допомоги іноземним державам так, щоб "вони безпосередньо узгоджувалися з тим, що є найкращим для США і наших громадян".

"Ми продовжуємо важливі програми порятунку життя та робимо стратегічні інвестиції, які зміцнюють наших партнерів і нашу країну", – наголосили у відомстві.