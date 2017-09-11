В Киеве Audi врезалась в маршрутку: двое пострадавших - видео

В Киеве на бульваре Перова в направлении ст.м. Левобережная автомобиль Audi на большой скорости врезался в подземный переход, потом снес мусорную урну и столкнулся с маршрутным такси №509, которое стояло на остановке. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

Пострадали пассажиры автобуса: у одной девушки закрытая черепно-мозговая травма, у второй - перелом позвоночника.

Водитель, по вине которого, вероятно, произошло ДТП, с места скрылся.

Ранее сегодня сообщалось, что ночью на проспекте Соборности столицы водитель автомобиля Range Rover сбил девушку и скрылся с места преступления. От полученных травм пострадавшая погибла на месте, правоохранители продолжают разыскивать водителя.

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