В Киеве повторно задержан вор в законе Гела Тбилисский: видео

Полицейские повторно задержали в Киеве вора в законе, 51-летнего гражданина России Джошуа Гела, которого в криминальном мире называют Гела Тбилисский. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

Весной этого года правоохранители ограничили свободу уроженца Грузии, который "крышевал" автоворов. Тогда миграционная служба приняла решение о принудительном возвращении мужчины в Российскую Федерацию.

"В прошлом он неоднократно был судим за тяжкие преступления (разбои, правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков), поэтому хорошо знает уголовные традиции и живет по "понятиям". В 1996 году в Москве Гелу Тбилисского короновали два известных в криминальном мире вора в законе", - рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

В Украине он создал несколько преступных групп, которые занимались кражами из автомобилей и похищением транспортных средств преимущественно в Киеве, Киевской области, Николаеве и Херсоне, а затем "крышевал" их деятельность.

Гела Тбилисский (скриншот из видеозаписи полиции)

Кроме того, Гела Тбилисский организовывал криминальные сходки и поощрял молодежь участвовать в деятельности преступных групп.

Недавно оперативники узнали, что гражданина России Джошуа Гела снова приехал в Киев. Во время санкционированного обыска возможного места проживания уроженца Грузии правоохранители задержали его.

Сотрудники полиции устанавливают, каким образом и по каким документам мужчина попал на территорию Украины. Сейчас его поместили в Черниговский пункт временного содержания, решается вопрос его выдворение за пределы Украины.

"В спецприемнике Гела Тбилисский встретился со своим "коллегой" - вором в законе Черая Тенгиз "Тенгугальським", который тоже ждет, когда покинет территорию Украины", - добавил Корищенко.

Видео: youtube.com/полиция Киева

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