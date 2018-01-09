В полиции рассказали подробности стрельбы в киевском стрип-клубе

По факту драки и стрельбы в киевском стрип-клубе на Большой Васильковской полиция начала уголовное производство по статье "Хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия". Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Как рассказали в полиции, вечером охранник не пустил мужчину в развлекательное заведение, объяснив, что оно уже не работает. Это возмутило посетителя, и он пригласил охранника на улицу, где его ждали двое мужчин. Между охранником и неизвестными возник конфликт, в результате чего один из нападавших достал из машины пистолет и начал им угрожать. После словесной перепалки мужчины поехали в неизвестном направлении.

Однако через некоторое время к клубу подъехали два микроавтобуса, откуда вышло около 20 человек. Они выбили входную дверь и совершили выстрел из пистолета. После этого неизвестные устроили в заведении драку. В результате инцидента персонал клуба получил незначительные телесные повреждения. На место происшествия вызвали полицию.

Злоумышленники скрылись до прибытия правоохранителей. Правоохранители провели осмотр места происшествия, опросили свидетелей и изъяли гильзу для проведения экспертизы, сообщили в полиции.

Следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия) УК.

Как сообщалось, поздно вечером, 8 января, в столичном стриптиз-клубе DOLLS неизвестные устроили стрельбу и скрылись с места происшествия.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.