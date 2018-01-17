В Киеве полиция разоблачила организаторов "интимного" бизнеса

В Киеве полицейские разоблачили организаторов "интимного" бизнеса. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Оперативные мероприятия по документированию преступной группы, которую возглавляли дядя с племянницей, продолжались шесть месяцев. В результате полицейские задержали пять человек, троим - объявили о подозрении.

Летом правоохранители получили оперативную информацию о деятельности преступной группы на территории Соломенского района. По факту происшествия следователи открыли уголовное производство по ст. 303 УК (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией), поэтому сыщики начали работу по документированию преступной деятельности.

Как сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко, на днях работники Департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми совместно с сотрудниками Управления БПСТЛ полиции Киева и следователями Соломенского управления полиции провели семь санкционированных обысков в столице и других областях Украины. Полицейские установили количество лиц, задействованных в работе "притона", их кураторов и других фигурантов.

"Мы выяснили, что организаторами оказались двое родственников - дядя с 27-летней племянницей. Женщина ранее привлекалась к уголовной ответственности за сводничество. Родственники распределяли роли в группе. Им помогали трое бывших проституток ", - рассказал старший оперуполномоченный УБПТЛ в Киеве Алексей Гаврилюк.

Во время обысков в квартирах, где работали девушки, правоохранители изъяли деньги, банковские карты и мобильные телефоны. Вещественные доказательства направили на экспертизу.

"Объявления о предоставлении интимных услуг клиенты находили в сети Интернет, после чего договаривались об оплате с так называемыми диспетчерами. Девушки ждали клиентов в квартире или выезжали на указанный адрес за денежное вознаграждение в сумме 1200-1500 гривень за один час. Половину этой суммы проститутки переводили на карточку организатора, который распределял ее как зарплату другим работникам, другую - оставляли себе ", - рассказал Андрей Крищенко.

В настоящее время полицейские задержали пятерых участников преступной группировки, с ними общаются следователи. Еще одного - ищут.

"Сейчас трем женщинам объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью второй ст. 303 Уголовного кодекса Украины. Им грозит до семи лет лишения свободы. Решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности других участников", - добавил Крищенко.

Ранее сообщалось, что в Киеве и области разоблачили крупнейшую сеть борделей.

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