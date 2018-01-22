В Киеве задержали подозреваемых в похищении человека: видео

В Киеве в течение часа задержали злоумышленников, которые, по данным полиции, возле одной из остановок общественного транспорта напали на мужчину, силой посадили его в микроавтобус и попытались скрыться. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Согласно сообщению, о происшествии полицейским сообщили очевидцы, которые успели запомнить приметы злоумышленников.

Полиция ввела план "Перехват". Похитителей догнали в поселке Зазимье Броварского района Киевской области. Злоумышленники оставили автомобиль с пострадавшим на обочине, а сами бросились бежать.

Сотрудники полиции задержали четырех правонарушителей, одному из них удалось бежать.

Подозреваемыми оказались уроженцы Киевской и Черниговской областей 1992, 1991, 1982 и 1990 годов рождения.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Пострадавшему на месте оказали необходимую медицинскую помощь. По словам мужчины, ему в глаза брызнули из газового баллончика и посадили в микроавтобус. Далее на него надели наручники, несколько раз ударили и закрыли лицо черной шапкой.

Все четверо задержанных отказались предоставлять объяснения правоохранителям о своем поступке.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) УК. Задержанным избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

12 января в Киевской области задержали двух бывших сотрудников милиции, которых подозревают в похищении мужчины ради выкупа.

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