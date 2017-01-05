Таможенники предотвратили вывоз в Польшу старинных изданий: видео

Во вторник, 3 января, сотрудники Львовской таможни предотвратили вывоз старинных изданий за пределы Украины. Об этом сегодня, 5 января, сообщает пресс-служба областной Государственной фискальной службы.

Отмечается, что в пункте пропуска Краковец был остановлен гражданин Украины на автомобиле Toyota, который направлялся в Польшу. Во время визуального осмотра авто сотрудники ГФС заподозрили его в перевозке товаров, на которые установлены ограничения.

В ходе обыска в багажном отделении в двух сумках таможенники обнаружили 68 старинных печатных изданий, отметили в ГФС.

"Из старейших - "Типограціи Конрада Вингебера", год издания - 1845; издание "Головный складъ книгарнъ Сайфарта и Чайковского и Ставропигыйского Института у Львовъ", год издания - 1888. Среди других - книги начала ХХ века - художественные произведения, словари, научные издания. Немало книг неизвестных авторов и издательств. Также много старинных изданий на немецком языке", - говорится в заявлении.

В ГФС также отметили, что подозреваемый нарушил порядок прохождения таможенного контроля, поскольку формой прохождения избрал полосу движения "зеленый коридор", которая предусматривает, что товары не подлежат письменному декларированию.

По факту нарушения, предусмотренного статьей 471 Таможенного кодекса, был составлен протокол. Историческую и культурную ценность старинных изданий установят эксперты, отметили в ГФС.

Ранее сегодня гендиректор Львовской национальной галереи искусств Тарас Возняк заявил, что в результате проверки в заведении было обнаружено отсутствие 95 старопечатных книг и рукописей. Возняк также отметил, что "очевидно, что разворовывалось все это десятилетиями". Полиция открыла уголовное производство.

В пресс-службе ГФС не уточнили, связаны ли изъятые на пункте пропуска Краковец старинные издания с теми, пропажа которых была обнаружена в Львовской галереи.

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