В метро Москвы произошел взрыв: видео

Сегодня в Москве в 09:20 произошел взрыв в южном вестибюле станции метро Коломенская. Об этом сообщают РИА Новости.

В полиции сообщили, что травмы получили три человека.

Причиной взрыва стала разгерметизация газового баллона у строителей, работавших в переходе.

"По предварительным данным, взрыв произошел из-за неосторожного обращения с газовым баллоном при сварочных работах", - сказал источник в полиции.

После взрыва начался пожар на площади порядка пяти квадратных метров. Сотрудники МЧС его ликвидировали.

В район ЧП прибыла полиция, два автомобиля скорой помощи и четыре пожарные машины.

"Администрация московского Метрополитена сообщила, что южный вестибюль снова открыт для входа пассажиров. Движение поездов продолжается в штатном режиме", - отмечает издание.

Ранее ГУМЧС Москвы подтвердило, что в результате взрыва пострадали два человека.

"Раздался хлопок, после чего поднялся клуб дыма. Первоначально прохожие не обратили особое внимание на произошедшее, решив, что кто-то взрывает петарды", - говорится в сообщении.

7 декабря на остановке общественного транспорта в Москве на улице Покровка прогремел взрыв.

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