В метро Москвы произошел взрыв: видео
Сегодня в Москве в 09:20 произошел взрыв в южном вестибюле станции метро Коломенская. Об этом сообщают РИА Новости.
В полиции сообщили, что травмы получили три человека.
Причиной взрыва стала разгерметизация газового баллона у строителей, работавших в переходе.
"По предварительным данным, взрыв произошел из-за неосторожного обращения с газовым баллоном при сварочных работах", - сказал источник в полиции.
После взрыва начался пожар на площади порядка пяти квадратных метров. Сотрудники МЧС его ликвидировали.
В район ЧП прибыла полиция, два автомобиля скорой помощи и четыре пожарные машины.
"Администрация московского Метрополитена сообщила, что южный вестибюль снова открыт для входа пассажиров. Движение поездов продолжается в штатном режиме", - отмечает издание.
Ранее ГУМЧС Москвы подтвердило, что в результате взрыва пострадали два человека.
"Раздался хлопок, после чего поднялся клуб дыма. Первоначально прохожие не обратили особое внимание на произошедшее, решив, что кто-то взрывает петарды", - говорится в сообщении.
7 декабря на остановке общественного транспорта в Москве на улице Покровка прогремел взрыв.
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