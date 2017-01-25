Карта АТО: под Донецком ранен военнослужащий, погибших нет

Вчера, 24 января 2017 года, в зоне проведения антитеррористической операции на востоке страны в результате активных боевых действий был ранен военнослужащий. Об этом на брифинге рассказал пресс-офицер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, сообщает корреспондент ЛІГА.net.

"За минувшие сутки вследствие боевых действий погибших украинских военных не было, один наш боец получил ранение", - сообщил полковник.

По словам пресс-офицера, военнослужащий был ранен в районе Красногоровки под обстрелом оккупантов.

По состоянию на полночь 25 января 2017 года (нажмите, чтобы увеличить):





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