Появилось видео с места ликвидации террориста Гиви: подробности

Полевой командир одного из танковых подразделений боевиков Михаил Толстых по кличке Гиви был взорван в своем кабинете при пожаре на базе незаконного вооруженного формирования "Сомали". Об этом сообщают ресурсы оккупационной власти на временно неподконтрольной Киеву части Донбасса, источник ЛІГА.net подтверждает информацию.

Пропагандистские российские каналы выложили первые видеозаписи тушения пожара на месте уничтожения боевика. На кадрах видно, что при взрыве было повреждено пятиэтажное здание. Около 09:00 пожар был потушен, после чего обнаружили останки Толстых.

По предварительным данным, ликвидационная группа применила для обстрела кабинета Гиви российский реактивный огнемет Шмель. Боевики традиционно обвинили в диверсии "украинские спецслужбы" и заявили, что "уже вышли на след диверсантов".

16 октября 2016 года также в Донецке в лифте был взорван основной подельник "Гиви", российский террорист Арсений Павлов по кличке "Моторола". Реакция соцсетей на ликвидацию была незамедлительной.

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