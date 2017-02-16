Как выживает Водяное под обстрелами боевиков: видео
Боевики регулярно обстреливают поселок Водяное, в котором до сих пор остаются мирные жители. Об этом сообщает Военное телевидение.
Украинские военные показали жемчужину Водяного, которую они называют дачей экс-диктатора Януковича.
"Как только начались активные боевые действия в Авдеевской промзоне, это конец января получается, в нашем направлении, где мы есть сейчас, также интенсивно работала артиллерия", - сказал офицер морской пехоты Максим.
Местные жители жалуются на ежедневные обстрелы со стороны террористов, однако приспособились выживать и использовать керосин, свечи при отсутствии электричества.
Морпехи говорят, что с жителями у них сложились хорошие отношения.
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"Часто стараемся им помогать, поскольку в селе после артобстрелов возникают проблемы с электричеством. В основном все жители Водяного - это пожилые люди, им некуда ехать", - сказал военный.
ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
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