Во Львове местные жители подрались с белорусами: видео

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Во Львове в ночь на 23 февраля произошла драка между местными жителями и гражданами Беларуси. Об этом сообщила пресс-секретарь ГУ Нацполиции во Львовской области Светлана Добровольская, передает ZAXID.NET.



По ее словам, около 01:00 перед входом в отель Львов, что на проспекте Черновола, возник конфликт между львовянами и белорусами, который перерос в драку.



Прибывшие на место патрульные полицейские разняли участников потасовки. Также инспекторы составили административный протокол на 31-летнего львовянина за мелкое хулиганство, поскольку он нецензурно выражался по отношению к полицейским и вел себя агрессивно, отметили в пресс-службе полиции.



Как сообщили медики, в результате драки пострадали трое граждан Беларуси, у которых диагностировали ушибы. После оказания медпомощи иностранцев отпустили.



Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по данному факту.



Депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич в своем Facebook со ссылкой на очевидцев сообщил, якобы проживающие в отеле белорусы посреди ночи вернулись в гостиницу в нетрезвом состоянии, кричали и вели себя по-хамски.



Им сделали замечание люди - жители Львова и области, которые как раз на автобусе приехали из Киева, где участвовали в митинге. По словам Зинкевича, белорусы не понимали украинский язык и не прислушались к замечаниям, после чего начался конфликт.



Видео: YouTube

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