Военные показали видео уничтожения БМП боевиков
На YouTube-канале Военного телевидения опубликовано видео, на котором украинский военнослужащий рассказывает, как была уничтожена БМП боевиков, которая обстреливала позиции сил АТО. Также в ролике есть кадры самого выстрела.
"Офицер-десантник, заместитель командира роты. Вблизи Донецка первым выстрелом из ПТРК уничтожил БМП противника, которая вела огонь по нашим позициям", - говорится в описании к видео.
"Были сумерки ... Я принял решение использовать противотанковые средства, изменил позицию, переместился. Прицелился, произвел пуск. Точно не было понятно, попал или нет… Потом загорелся, сдетонировал боекомплект, было видно, что это БМП", - рассказал военный.
За минувший день подконтрольные РФ бандформирования 41 раз обстреляли позиции украинских военных. За день в Донбассе ни один военнослужащий не погиб, двое получили ранения.
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