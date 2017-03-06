СБУ задержала в Мариуполе боевика Оплота: видео

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Мариуполе боевика группировки Оплот террористической организации ДНР. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что задержанный в мае 2014 года за деньги вступил в незаконное вооруженное формирование в Донецке.

Пройдя соответствующую военную подготовку, боевик получил форму, оружие и осуществлял охрану объектов террористов.

После конфликта с руководством бандформирования задержанный оставил боевиков и под видом переселенца выехал в Мариуполь, где скрывался у родственников.

Открыто уголовное производство по ст. 258-3 (Создание террористической группы или организации) и ч. 2 ст. 260 (Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности) УК. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Главарь террористической организации Оплот Евгений Жилин убит неизвестным в ресторане под Москвой 19 сентября 2016 года.

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