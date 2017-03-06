СБУ задержала в Мариуполе боевика Оплота: видео
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Мариуполе боевика группировки Оплот террористической организации ДНР. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Правоохранители установили, что задержанный в мае 2014 года за деньги вступил в незаконное вооруженное формирование в Донецке.
Пройдя соответствующую военную подготовку, боевик получил форму, оружие и осуществлял охрану объектов террористов.
После конфликта с руководством бандформирования задержанный оставил боевиков и под видом переселенца выехал в Мариуполь, где скрывался у родственников.
Открыто уголовное производство по ст. 258-3 (Создание террористической группы или организации) и ч. 2 ст. 260 (Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности) УК. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.
Главарь террористической организации Оплот Евгений Жилин убит неизвестным в ресторане под Москвой 19 сентября 2016 года.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
16:42
-
15:23
-
07:40
-
15:57
-
13:49
Материалы по теме
-
06.03.2017 17:05
-
06.03.2017 16:43
-
06.03.2017 16:38
-
06.03.2017 16:13
-
06.03.2017 15:57
Все материалы по теме: Война в Донбассе