МВД: Правоохранители взяли под контроль все автодороги в Донбассе

Правоохранители взяли под контроль все автодороги Донецкой и Луганской областей. Об этом во время рабочей встречи в Донецкой области руководители ведомств МВД доложили заместителю министра внутренних дел Украины Вадиму Трояну, который прибыл в зону АТО для контроля за выполнением решения СНБО о прекращении перемещения грузов на оккупированную территорию, сообщает пресс-служба МВД.

"Представители штаба АТО сообщили, что сейчас перекрыты все пути по всей линии разграничения от Станицы Луганской до Мариуполя. Дополнительно взяты под контроль дороги за пределами основных транспортных коридоров, ведущих к контрольно-пропускных пунктам въезда-выезда", - сказано в сообщении.

В МВД сообщили, что для обеспечения контроля законности перевозки грузов на оккупированную территорию созданы шесть межведомственных мобильных групп, в состав которых входят работники Нацполиции, Нацгвардии и Государственной фискальной службы, а также 10 дополнительных совместных блокпостов.

Мобильные группы работают круглосуточно по маршрутам, определенным руководством АТО, отметили в министерстве.

Первый заместитель начальника Восточного регионального управления ГПСУ, начальник оперативно-войскового отдела "Краматорск" Юрий Филипчук доложил, что организована работа на пяти дорожных и четырех железнодорожных коридорах, кроме этого - в 28 районах патрулирования.

"Пропускаются только личные грузы и международная гуманитарная помощь, пропуск других грузов не производится", - отметил Филипчук.

Заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин отметил, что с целью противодействия нелегальному перемещению грузов в регионе создана система контроля.

"В нее входят 21 стационарный блокпост, четыре КПВВ, а также 17 мобильных блокпостов, на которых круглосуточно несут службу 570 сотрудников полиции Донецкой области и 250 полицейских из других областей", - сказал он.

Сегодня в связи с черезвычайной ситуацией в Балаклее в Харьковской области ограничено движение транспортных средств на автодорогах.

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