Провокации на трассе под Львовом: подробности от СБУ

В среду, 29 марта, Служба безопасности остановила попытку информационной провокации вблизи Львова, которая должна была начаться сразу после взрыва в Луцке. Об этом сообщил журналистам на брифинге начальник аппарата СБУ Александр Ткачук, передает корреспондент LIGA.net.

"На дороге вблизи Львова группа лиц попыталась заблокировать автодорогу, которая соединяет Львов с польской границей", - сказал он.

"По нашим данным, эта провокация является частью спланированной информационной операции, которая была организована для разжигания межнациональной и межэтнической розни между польским и украинским народом", - добавил Ткачук.

Акцию попытались провести около 50 человек. Они пытались создать картинку протестов, которые якобы происходят в Украине.

"Эта неудавшаяся провокация является частью общего замысла в рамках российской специальной информационной операции, которая направлена именно на разжигание межнациональной розни между поляками и украинцами... и формирования негативного имиджа Украины в Европе", - отметил он.

Акция должна была транслироваться в режиме онлайн в соцсетях. Перекрывать дорогу ее участники планировали до 22:00. Они использовали лозунги "Нет геноциду поляков", "Волынь в наших сердцах". Плакаты были на польском языке с использованием качественной полиграфии.

"Участники акции не были этническими поляками и не имели отношения к польской диаспоре. Они не были местными. Они приехали из Хмельницкой, Ивано-Франковской и Закарпатской областей. Среди них были несовершеннолетние, а также люди в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Несколько человек без определённого места проживания организаторы "добрали" на ближайшем рынке", - рассказал Ткачук.

"По оценкам наших специалистов организация и проведение этой акции начались сразу после выстрела по генкольсульству Польши в Луцке", - добавил он.

Ткачук сообщил, что среди организаторов установлены уроженец Луганщины и жительница Львова, которая состоит на учете в психдиспанцере. За участие в акции организаторы предлагали от 150 до 200 гривен в зависимости от заданий. У организаторов изъяты расписки с гонорарами, у участников файеры и дымовые шашки.

Изъяты инструкции на русском языке, в которых детально расписаны действия участников акции. За отклонения от инструкции участников акции планировалось штрафовать. Следствие устанавливает, что означает упомянутая в инструкциях команда "К бою".







Фото: zaxid.net

Параллельно готовились информационные вбросы через общенациональные украинские СМИ. "Но журналисты быстро отреагировали, не стали заложниками этой операции, и не дали возможности разместить заказные статьи на своих ресурсах", - сказал Ткачук.

Он отметил, что производство зарегистрировано по статьям 110 УК - посягательство на территориальную целостность Украины, 345 - препятствование деятельности правоохранительных органов, 161 - разжигание межнациональной розни и 296 - хулиганство.

Ранее сегодня СМИ сообщали, что во Львовской области неизвестные с плакатами на польском языке перекрыли движение на трассе Львов-Рава-Русская поблизости села Гряда. По другим данным, количество участников провокационной акции достигало до 150 человек.

Журналистам 24 канала опубликовали видео провокационной акции протеста, направленной якобы на защиту польского меньшинства в Украине, на котором подтверждается, что в провокации участвуют только украинцы.

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